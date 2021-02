Carlos Ezeta: “Puedes irte a la cárcel por golpear a alguien, pero no por violar

Luego de conocerse que el Ministerio Público solicitó hasta 12 años de prisión para Carlos Ezeta por golpear al congresista Ricardo Burga, el joven no se guardó nada y criticó al sistema judicial por buscar condenarlo rápidamente a él y dejar impune los casos de violación.

“Cómo es posible que vivimos en un país donde si violan a una mujer es porque utilizó un color de ropa interior anteriormente, pero si acabas de golpear a alguien te vas a la cárcel”, afirmó a Exitosa.

Ezeta intentó justificar sus actos. Comentó que gracias a que él y otros jóvenes salieron a las calles a protestar, el país quedó liberado de grupos de poder que iban a empeorar la crisis en que se encuentra.

“Con el poder que tenían ya hubiesen callado a los medios de comunicación. Ya hubiesen usado su poder para indultar a Alberto Fujimori y tumbarse la SUNEDU, pero por todo lo que pasó (muertes en marchas) no hay responsables. He visto a jóvenes y a padres de las víctimas que sufrían y hasta hoy no hay justicia, luego de tres meses”, manifestó.

“Qué hubiera pasado si es que no hubiéramos ido los jóvenes a las marchas, si no nos hubiésemos levantado, imagínate cómo estaría el Perú. El motivo por el cual estamos en cuarentena y que no tengamos vacunas, es por el mal liderazgo de nuestras autoridades y por habernos creado una crisis política, en medio de una crisis sanitaria”, agregó.