Barranco: Mujer agarra a “carterazos” e insulta al conserje de su edificio

En Barranco, una mujer quedó grabada mientras agrede física y verbalmente al conserje del edificio donde vive debido a que este no podía ayudarla a cargar un televisor hasta su departamento porque estaba atareado con otros pendientes.

Gracias a las cámaras de seguridad, todos los ataques quedaron registrados. En las imágenes se ven como Blimale Kilimajer Sánchez, de 57 años, agarra a carterazos e insulta al trabajador, quien en ningún momento le faltó el respeto a la mujer.

El conserje del edificio, Israel Delgado, sentó la denuncia en la comisaría de Barranco para dejar constancia del acto de discriminación que sufrió por primera vez en todo el tiempo que trabaja en el edificio.

“Voy a hacer todo lo posible para que te boten, me dijo, y ahí comenzó a decirme todas esas lisuras. Nunca pensé vivir todo eso”, comentó Delgado a las cámaras de Panamericana Televisión.

Por su parte, Blimale Kilimajer justificó su agresión explicando que el conserje de edificio le faltó el respeto en varias oportunidades.

“Es un confianzudo, no solo eso, me ha faltado el respeto, me ha insultado, me ha hecho un montón de cosas. Solo le he dado un carterazo, porque he podido esperarlo con otra persona afuera del edificio para defender a una mujer”, comentó la mujer.

Israel Delgado ya pasó por el médico legista para evaluar las lesiones que presenta en su cuerpo y dejar constancia de las agresiones mientras procede la denuncia.