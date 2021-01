Cuarentena 2021: ¿por qué nos volvemos a desesperar por el papel higiénico?

Luego que el Gobierno decretara que el 31 de enero 2021 regirá una nueva cuarentena para frenar la segunda ola de contagios de COVID-19 en el Perú, una vez más, se registró a muchos ciudadanos realizando compras excesivas de papel higiénico.

Como se recuerda, en el 2020, la población entró en pánico tras la llegada del nuevo coronavirus al país y un inesperado, pero necesario confinamiento. Aquel 15 de marzo, los supermercados quedaron desabastecidos de varios insumos, entre ellos y con mayor demanda fue el papel higiénico.

Al respecto, Liliana Tuñoque, especialista en psicoterapia, señaló en exclusiva para Wapa.pe, que esta actitud, que se ha registrado en varias partes del mundo, "se debe a un pánico social. Hay una angustia por querer tener todo lo necesario para afrontar la cuarentena. Por ejemplo: si yo veo una cola en un supermercado, entonces la sensación que tengo es de comprar, porque pienso que se va a acabar el papel. Se vuelve una ansiedad y compramos por comprar", explica.

A diferencia de la actitud de la ciudadanía en la cuarentena 2020, este año, el temor a una 'enfermedad y realidad desconocida' ya no es el principal causante de esta segunda demanda de papel higiénico. "Comprar PH no implica que no me voy a contagiar, sino que es una reacción de querer acaparar porque creen que va escasear, el precio va a subir, etc", menciona Tuñoque para Wapa.pe. Además, explica que esta situación también se debe a un tema de negatividad, pues se cree que la cuarentena no sólo durará 15 días, sino muchos meses más, tal como sucedió el año pasado.

¿Por qué el papel higiénico?

Tuñoque detalla que el papel higiénico "nos da esa sensación de limpieza, de aseo, de cuidado, y aún más con este virus que nos hace querer tener todo limpio, aseado".

Salud mental: recomendaciones para familiares de pacientes COVID-19

Conoce algunos de los consejos que brindó la especialista para las familias que estarán en cuarentena y tienen un miembro con COVID-19.

- Mantener la calma.

- Seguir las recomendaciones del Minsa.

- Mantener ventilado la vivienda.

- Buscar un lugar de la casa donde llegue el sol: "Esto nos brinda energía, y también es satisfactorio para los pacientes".

- Mantenerse informado, más no alarmados con las noticias que se transmiten.

Cuarentena 2021: ¿aumentarán el número de incidencias de casos mentales?

Por otro lado, y una situación que también preocupa es el del tema de salud mental en la población. La experta considera que sí habrá un aumento en las incidencias de casos mentales.

"Sí. La angustia, depresión, miedo, ansiedad van aumentar. Cabe señalar que, hay personas que tienen cierta predisposición a estos cuadros de salud mental y, con esta cuarentena, puede agravarse", manifestó.

"Va aumentar el miedo a enfermarse y a no recibir el tratamiento médico especializado. Esto puede desencadenar estrés, comportamientos agresivos, etc", finalizó en entrevista con este medio.