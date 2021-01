Segunda ola de Covid-19: Más de 1.300 pacientes esperan por camas UCI

Desde el lunes 18 de enero, Javier Domínguez Salcedo (46), paciente con Covid-19, espera que se desocupe una cama UCI en el hospital Guillermo Almenara de EsSalud. Él llegó al hospital con una saturación de 87 y tenía un 70% de los pulmones comprometidos.

Su esposa, María Morales, cuenta que Javier sentía fuertes dolores de cabeza y malestar y se lo comentó a su jefe, pero este le habría hecho elegir entre el trabajo o acudir al hospital. “Mi esposo siguió trabajando hasta que empezó a faltarle el aire”.

La salud de Javier está empeorando. “Hace una semana estamos esperando que lo trasladen a una cama UCI. Lo último que me dijeron fue que ahora tiene el 87% de los pulmones comprometido. La doctora solo me dice que espere, que hay prioridades, personas mayores y que mi esposo es un paciente delicado. Entonces qué esperan ¿Por qué no lo pasan?”, reclama.

Este es uno de los tantos casos que se ven a diario en los hospitales del Ministerio de Salud y EsSalud a nivel nacional por la demanda de camas UCI.

A nivel nacional unos, 1.300 pacientes necesitan camas UCI y no acceden a ellas debido a que todas están ocupadas. De ese total, Lima concentra el 50%, siendo 650 los pacientes en lista de espera y el otro 50% está en regiones, según el médico intensivista Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva.

De acuerdo con las interconsultas médicas que se hacen en todos los hospitales para una cama UCI, Valverde advierte que hasta ayer había 60 pacientes en la lista de espera en el hospital Guillermo Almenara, 50 en el Dos de Mayo, y alrededor de 80 en el Edgardo Rebagliati.

El coordinador técnico del hospital de Villa El Salvador, Abraham Rodríguez, informó que ahí hay una lista de espera de más de 100 personas por una cama UCI. Y precisó que el Covid-19 ya no solo afecta a personas mayores o con factores de riesgo, sino a los jóvenes.

“Estamos recibiendo pacientes menores de 50 años en mayor proporción. Tenemos a pacientes de 20 y 30 años con ventilación mecánica”.

En el Callao también hay pacientes con Covid-19 que no hallan camas. En en el hospital Alberto Sabogal de EsSalud hay una lista de espera de 15 a 20 personas por día, y las 40 camas UCI están al tope.

El médico intensivista de dicho nosocomio, Alan Tufino, precisa que el tiempo promedio de un paciente que está en UCI es entre 10 y 14 días y eso pasa con el 50% de pacientes, y otro grupo puede quedarse en UCI 4 semanas. “Un ventilador mecánico puede salvar hasta dos vidas en el mejor de los casos”.

En tanto, en el hospital Cayetano Heredia del Minsa hay una lista de espera demás de 20 pacientes por una cama UCI.

Situación en regiones

La vocera de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, señaló que quedan tres camas UCI en Lima y que probablemente la cifra de 1.300 pacientes que necesitan ingresar a UCI se duplique la próxima semana.

La Defensoría demandó a la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) hacer oficial el número de pacientes que están en lista de espera, pidiendo esa información a los hospitales.

En Huánuco, la lista de espera ha llegado a picos de 15 o 16 los hospitales del Minsa y EsSalud, según Darly del Carpio, del Colegio Médico. Ella dice que Huánuco solo tiene un intensivista para atender a pacientes.

En La Libertad, en el hospital de Alta Complejidad de EsSalud hay 35 camas UCI ocupadas y se tiene una lista de espera de 12 pacientes infectados con el virus. En Piura, siete pacientes esperan por una cama UCI.

Mientras que en Arequipa, en el Hospital Honorio Delgado hay 22 pacientes en la lista de espera. Finalmente, en Ica, el oxígeno en la provincia de Ica está por acabarse y las camas UCI están llenas hace un mes.

La clave

En Cajamarca, las 28 camas UCI dispuestas en toda la región, tanto en EsSalud como el Ministerio de Salud, están ocupadas, informó el director del Laboratorio de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Jorge Luis Bazán. Precisó que se necesita más especialistas.

Piden más camas hospitalarias

“Estamos peleando para que las camas hospitalarias sean habilitadas con cánulas de alto flujo, ya no hablemos de las camas UCI porque todas están saturadas”, es el reclamo del médico intensivista Jesús Valverde.

Explicó que las cánulas de alto flujo dan oxígeno a una alta velocidad y ayuda a los pacientes con insuficiencia respiratoria a recuperarse y así se evita que se agraven y lleguen a UCI.

A la fecha hay 1.900 camas UCI a nivel nacional, sin embargo, el intensivista Alan Tufino precisó que de nada sirve ampliar más camas si no se corta la transmisión de la enfermedad. Advirtió que en las próximas semanas no va a haber personal médico suficiente.