“Están traumados, me dan pena”: mujer agrede a policías y se reúsa a usar mascarilla

En San Juan de Lurigancho, miembros de la Policía Nacional del Perú detuvieron a una mujer por no querer usar mascarilla. Ella hizo caso omiso a las indicaciones de la autoridad e, incluso, los llenó de insultos y amenazó con agredirlos.

La mujer fue identificada como Flor de los Milagros Contreras León y explicó que solo usa la mascarilla cuando aborda vehículos de transporte público debido a los demás usuarios le "dan pena".

“En el micro sí [uso mascarilla] porque toda la gente está tan traumada que me da un poco de pena y me la pongo. No es ningún delito”, indicó la mujer a América Noticias.

“Me la pongo en el micro porque tengo que subir con mascarilla, más no estoy de acuerdo con la mascarilla, pero eso no significa que no tenga la mascarilla. La tengo, y me la pongo dentro de los micros nada más, pero a la hora de estar al aire libre yo no me pongo la mascarilla”, agregó.

Según Contreras León, la mascarilla la asfixia por lo que prefiere no usarla, pese a que es una de las medidas obligatorias dispuestas por el Gobierno para evitar propagación de casos en medio de una segunda ola de coronavirus.

“[Las mascarillas] No dejan respirar oxígeno sino dióxido de carbono. Se está tragando sus propias bacterias y hongos. Eso mantiene el virus sano, debilita el sistema inmunológico deja que genere anticuerpos. ¿Acaso saben eso? Saben que los verdaderos países que sí tienen médicos y verdaderos ministros correctos, el uso de la mascarilla no es obligatorio”, dijo la intervenida.

Flor de los Milagros Contreras terminó esposada por intentar agredir físicamente a los oficiales de la comisaría de Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho. Además, indicó que según el mayor PNP Ricardo Vargas, la mujer también habría insultado y lanzado comentarios racistas contra el personal policial.