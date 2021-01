Una pareja de médicos fallecen a causa de la COVID-19: "Este es el fin"

Un terrible desenlace tuvo una pareja de médicos a causa de la COVID-19. Ambos perdieron la batalla contra la enfermedad en Puebla, México. El triste desenlace fue confirmado por los medios locales.

Antes del deceso de la doctora, su esposo, el director del Hospital General de Tepeaca, Puebla, había fallecido a causa del la mortal enfermedad.

Previo a su deceso, la doctora Janet Ballinas Hernández utilizó su cuenta de Twitter para informar sobre su estado de salud tras contagiarse del virus a inicios de este nuevo año.

"Maldito virus, sal de este cuerpo decadente", escribió la doctora que se hacía llamar ‘Dra. Fresis’ en la red social antes citada.

Durante sus días de lucha contra la pandemia, Ballinas Hernández agradeció a su familia y sus amigos por los mensajes de aliento tras confirmar que estaba contagiada del mortal virus. Sin embargo, su situación empezó a empeorar con el transcurso de sus días, dejando perplejos a sus colegas y seres queridos al ser "derrotada" por la enfermedad.

"Este es el fin, me voy a hospitalizar, no sé si salgamos de esta. Me preocupan mis papás también", fue su último mensaje que plasmó en el ciberespacio.

De acuerdo con medios mexicanos, antes de que se anunciara la muerte de la profesional de la salud, su pareja, el médico Joaquín Alejandro González Arroyo y director del Hospital General de Tepeaca, Puebla, había fallecido por complicaciones derivadas del coronavirus.