Joven que fue obligada a posar con su torta en la comisaría revela acoso por parte de policías

Nicole Medina Sánchez, conocida por ser la cumpleañera que terminó con su torta en la comisaría de Huarmey, reveló que sufrió acoso por parte de los agentes de dicha dependencia policial.

La joven de 22 años, primero, comentó la humillación que sintió luego de que el alférez Otoya la obligó a tomarse la foto, incluso le exigió que se baje la mascarilla y que sonría para la instantánea.

Luego, Medina Sánchez, en un diálogo de Cuarto Poder, confesó que en el interior de la comisaría de Huarmey fue acosada por agentes, quienes insistían en pedirle su número telefónico y no cesaban con las burlas.

“Esa foto me lo toma el mismo Alférez, él me obliga a bajarme el tapabocas, nunca me pidieron disculpas, es más recibí acoso del personal, insistían en pedirme mi número. La humillación que han hecho conmigo es muy grande”, comentó.

Para la madre de la agasajada, Martha Sánchez, los agentes policiales le han causado daños psicológicos a su hija.

“Voy a denunciar por daños psicológicos, por bullying, por todo lo que le han hecho a mi hija, porque esto no se hace; ha sido una fiesta familiar. Estoy consciente de que he hecho mal por celebrarle la fiesta a mi hija, soy consciente y lo asumo”, indicó.

Defensoría del Pueblo se pronuncia

La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo al tratamiento que recibió la joven por parte de los efectivos policiales, tras la difusión de la fotografía, por lo que solicitó a la Inspectoría de la Policía Nacional que inicien una investigación.