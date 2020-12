Exministro Aliaga niega haber querido grabar a premier Bermúdez en reunión

Cluber Aliaga, exministro del Interior negó los rumores de que este haya intentado grabar la reunión que mantuvo con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, tras su comentario en rechazo a los cambios en los altos mandos de la Policía Nacional.

El general en retiro de la PNP señaló que esa versión es "una mentira, una alucinación" y que cuando este sacó su celular fue para ponerse en contacto con un asesor.

"Se supone que quien tiene cámaras es ella. Ella me pudo haber grabado a mí. ¿En un celular cómo se puede grabar?", expresó. Además, señaló que no fue Bermúdez quien le pidió su carta de renuncia, sino que fue este mismo. "Fui yo quien planteó lo de la renuncia", indicó en diálogo con RPP.

Cabe indicar que, más temprano, Violeta Bermúdez reveló que fue ella quien le pidió su renuncia luego de que diera declaraciones públicas en las que cuestionó las decisiones del Gobierno. No obstante, dijo que, luego de la conversación telefónica en la que llegó a un acuerdo con Aliaga, este se presentó en el Congreso como ministro para reiterar su cuestionamiento.

"Después de sus declaraciones, cuando tenemos esta reunión, él me sustenta su discrepancia nuevamente, le dije que si no estaba alineado con las políticas no tenía lugar en el Gabinete y me dijo que esa tarde presentaba su renuncia y así quedamos. Sin embargo, por los medios me enteré que estuvo en la Comisión de Justicia", señaló Bermúdez.

Violeta Bermúdez: "Me pareció que me estaba grabando"

Cabe mencionar que, la jefa del Gabinete, Violeta Bermúdez dijo que no tiene pruebas de que el saliente ministro la haya intentado grabar, pero -sostuvo- le pareció extraño que Aliaga saque su celular en plena conversación.