Cluber Aliaga habría intentado grabar a premier Violeta Bermúdez durante reunión

A tan solo de haber asumido el cargo de ministro del Interior, la repentina renuncia de Cluber Aliaga ha remecido la política peruana. Y es que, su posición frente al retiro de oficiales de la PNP, en discordancia con el Gobierno de Sagasati, habría sido el principal motivo de su decisión.

A pocas horas de su decisión, más detalles van saliendo a la luz. Tras sus declaraciones en contra del pase al retiro de 18 generales de la PNP, la primera ministra Violeta Bermúdez citó a Aliaga y este habría intentado grabarla a escondidas con su celular.

Según La República, el edecán notó que el exministro intentó grabar la conversación, por lo que tuvieron que quitarle su teléfono. Ese mismo día, la premier le habría pedido su renuncia al cargo.

Aliaga en contra del retiro de generales de PNP

El pasado fin de semana el exministro del Interior Cluber Aliaga indicó en entrevista con Canal N que no podían calicarse a efectivos de la PNP como ‘asesinos’, en referencia a la presunta represión policial acontecida en las marchas en contra de Manuel Merino.

Asimismo, indicó que no respaldaba las decisiones que tomó su antecesor Rubén Vargas de mandar al retiro a 18 generales de la PNP. “Fue una decisión apresurada, muy rápida, sin elaborarla. Hay que tomarse el tiempo y ajustarse a las formalidades”, dijo el exfuncionario del Estado.

Bermúdez: 'Si Aliaga no entendía los objetivos, no debió aceptar el cargo'

“Si él no entendía los objetivos, no debió aceptar el cargo (...) Yo le solicité su renuncia cuando me di cuenta de que el señor no había comprendido cuáles son los objetivos de este gobierno de transición”, expresó Violeta Bermúdez tras la dimisión de Cluber Aliaga.