Congresista expone que vacunas contra la COVID-19 “modifican el ADN de la población”

En busca de lograr que se reconsidere la primera votación del proyecto que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo de la COVID-19, el congresista de la bancada de Unión por el Perú (UPP) Posemoscrowte Chagua Payano expresó una serie de comentarios erróneos ante el Pleno del Congreso de la República.

El último viernes, Chagua Payano defendió que se retire el carácter de obligatorio a la vacunación contra el coronavirus a fin de que sea facultativa. Además, sostuvo, falsamente, que la inoculación provoca cambios en el ADN de las personas.

“La disposición complementaria y única de ese texto sustitutorio que le abre las puertas para que se legalice una vacuna que normalmente sería ilegal, porque sería ilegal aplicarle a la población una vacuna insegura, una vacuna que no ha pasado por las bases de seguridad y ese es la situación en la cual nos encontramos. La vacuna de Pfizer, de Moderna, que quieren comprar son vacunas que no son seguras y están modificando el ADN de la población. Estas vacunas no pueden ser aprobadas por los funcionarios del Estado”, expresó.

Ante su exposición, carente de base científica, el Pleno del Legislativo rechazó por mayoría la reconsideración, aunque sí recibió el apoyo de 43 legisladores, principalmente de sus homólogos UPP y Podemos Perú.

Chagua Payano es recordado por solicitar en agosto pasado la creación de una comisión que “investigue” efectos del dióxido de cloro, elemento que no es avalado como medicamento para tratar el nuevo coronavirus (COVID-19) u otra enfermedad en particular.

Por entonces, tuvo que salir la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) del Ministerio de Salud para desmentir la desinformación sobre el uso del dióxido de cloro y remarcó que se trata de un poderoso agente blanqueador que puede causar graves daños a la salud, algunos potencialmente mortales.