Federación Médica anuncia huelga indefinida desde este 13 de enero

Luego del paro agrario que duró cinco días y afectó a cientos de personas que quedaron varadas en la carretera, la Federación Médica Peruana anunció una huelga nacional indefinida, en reclamo de mejoras salariales y un incremento en el presupuesto del sector Salud.

En diálogo con Canal N, Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, señaló que no solo se trata de una medida de fuerza de los médicos, sino de todos los trabajadores de la salud.

“En vista de la insensibilidad del Gobierno y la falta de diálogo con nuestra ministra de Salud, nos estamos viendo obligados a reiniciar la huelga nacional indefinida del 13 de enero de 2021″, indicó.

Godofredo Talavera manifestó que el gremio médico ha decidido retomar la medida de fuerza que había sido postergada, antes de la pandemia del coronavirus.

“No vamos a poder atender a nuestros pacientes de manera adecuada, vamos a seguir con las carencias de medicamentos, insumos, equipos, no se van a poder hacer análisis, las citas van a ser cada 3 o 5 meses. No se va poder reflotar el primer nivel de atención si no hay presupuesto”, aseguró Talavera.

Cabe recordar que, la Federación Médica Peruana había convocado un paro nacional para 15 y 16 de julio pasado, sin embargo, dicha medida quedó suspendida debido a que el Ejecutivo acogió sus reclamos este año.

No obstante, el gremio médico considera que se debe destinar el 5% del producto bruto interno (PBI) a fin de reforzar la atención de pacientes y la compra de medicamentos.