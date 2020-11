Fiscal Domingo Pérez pide suspender 2 años y medio a Fuerza Popular

El fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, señaló que como el partido encabezado por Keiko Fujimori todavía sigue activo, aún existe el peligro que Fuerza Popular pueda volver a cometer el presunto delito de lavado de activos.

Por ello, solicitó que se apruebe su pedido para suspender la actividad de esta agrupación.

“¿Por qué solicitamos esta suspensión? Porque quien ejerce actualmente al día de hoy la representación y la presidencia del partido es Keiko Fujimori Higuchi, que tenía conocimiento de la ilicitud del dinero que ingresaba a esa organización”, dijo en la audiencia que se realizó hoy ante el juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Especializada

“La cúpula permanece en el partido. Si estuviéramos hablando de una persona jurídica, no una organización política, sino estructurada por el reglamento de sociedades mercantiles, y le solicitaran (al Poder Judicial) que no le impongan esta medida, habría presentado una plana gerencial distinta a la que cometió los actos ilícitos [...] Sin embargo, tenemos a la presidenta del partido, que es aquella que recibió dinero ilícito. Sigue. ¿Cómo le van a dar a usted garantía que no va a haber peligro procesal?”, agregó.

Domingo Pérez reiteró que diversas instancias judiciales, en fallos relacionados al caso Keiko Fujimori y Fuerza Popular, han encontrado graves elementos de sospechas de que se cometieron delitos de lavado de activos en organización criminal en las campañas del 2011 y 2016.

El fiscal Pérez señaló que “obviamente” solicitarán la disolución y liquidación de Fuerza Popular para evitar que se vuelva a usar al partido para ingresar fondos ilícitos. “Existe una alta probabilidad de que sus representantes legales, la cúpula reiteren esta misma acción o conducta de volver a utilizar a esta empresa [...] de captar dinero de procedencia presuntamente ilícita”, manifestó.

“Si el día de mañana, viene un representante del Ministerio Público y le dice que un partido político recibe dinero del narcotráfico y con eso realiza actividades y participa en la vida democrática, ¿no debe suspenderse las actividades de dicho partido? Los efectos del delito, ¿no permanecen? En el caso de Fuerza Popular, está acreditado [...] que recibió dinero de la corrupción”, aseguró el fiscal.

Continuó su exposición advirtiendo que, por los estados financieros y las deudas que tiene Fuerza Popular, se corre el riesgo de que se vuelvan a captar fondos ilícitos para ser camuflados a través de aportes falsos, como asegura ocurrió en las campañas presidenciales anteriores.

“Creo que la historia se va a repetir, de los años 2011, 2016, en este año, 2021 si es que ya no está sucediendo, y veremos en el 2022 si es que usted, magistrado, no ampara esta medida de suspensión de actividades por el plazo de 2 años y medio”, indicó.

Fiscal Domingo Pérez afirma que pedido es legal

José Domingo Pérez reiteró en varias oportunidades que su pedido respeta, tanto el marco normativo legal como constitucional, y negó que se esté afectando el orden democrático, cuando más bien Fuerza Popular sería el partido responsable de haber cometido supuestos actos ilícitos.

“Han pasado nueve años desde que Fuerza Popular insertó dinero de procedencia ilícita, dio información falsa ante autoridades electorales. ¿Quién está afectando al sistema democrático, el Ministerio Público por pedir una medida constitucional o legal, o Fuerza Popular que se volvió una caja de resonancia de intereses económicos?”, cuestionó el fiscal del equipo especial.