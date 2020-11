Las múltiple violencias que padecen las mujeres con discapacidad en Perú

En Perú, el solo hecho de ser mujer es motivo suficiente para ser una potencial víctima de violencia. Pero, ¿te has puesto a pensar cómo es la vida de una mujer con discapacidad en una sociedad que emplea a diario la violencia machista?

Según Rosa María Juárez, vocera del Movimiento Feminista 'Manuela Ramos', todos los tipos de violencia contra la mujer merecen y son denunciables, sin embargo y lamentablemente, no todos estas violencias se visibiliza; es decir, no son tomadas en cuenta ni por la justicia ni por la sociedad. Este problema se agudiza cuando se trata de una mujer con discapacidad.

Desde su experiencia como mujer con discapacidad visual, la comunicadora Rosa Juárez relata, en exclusiva para Wapa.pe, que en varias ocasiones ha sufrido algún tipo de violencia. "Lamentablemente vivimos en una sociedad donde hay desigualdad. La mujer siempre está propensa a sufrir algún tipo de violencia, y esto es peor cuando padece alguna discapacidad".

Violencia laboral: Comprende la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo mediante medidas que obstaculizan su acceso al empleo, ascenso y estabilidad en el mismo.

Dentro de este tipo de violencia, existe la discriminación hacia una mujer en su condición de madre. "Las empresas creen que una mujer al convertirse en madre tienden a pedir más permisos o pueden tener más faltas al centro de trabajo, por ello, evitan contratar a embarazadas. Al hacer esto es como si nos dijeran 'estás embarazada, quédate en casa y cuida a tus hijos'. Es lamentable", señala Juárez.

Respecto a las dificultades que padece una mujer con discapacidad en el ámbito laboral, Rosa María menciona: "El hecho de ser una persona con discapacidad, sea hombre o mujer, no nos libra de sufrir un acto de discriminación. Las empresas tienen la idea de que no somos capaces. Ahora, si hablamos de mujeres, el problema es mucho mayor, porque no solo nos enfrentamos a una discriminación por nuestra discapacidad, también por nuestra condición de ser mujer". agregó.

Violencia sexual / acoso: Este tipo de violencia no solo abarca un acto de ultrajo, también un intento y/o cualquier acción que amenaza a una mujer a decidir sobre su sexualidad; ejemplo: cualquier forma de contacto sexual sin consentimiento.

"Hay hombres que aprovechan de la cercanía para abrazarte, tocarte", señala Juárez. "Me ha tocado vivir que alguien, al notar mi discapacidad, se me ha acercado y me ha dicho que me va "ayudar" y me han querido subir casi a la fuerza a un vehículo".

La comunicadora señala que hay casos en que mujeres con discapacidad son ultrajadas y embarazadas por algún pariente cercano. "Hay familias que no las ayudan a denunciar o le piden que no lo hagan, porque se trata del papá, del primo, etc.", menciona.

Rosa Juárez hace un llamado no solo a las autoridades policiales, las cuales muchas veces se hacen cómplices al no tratar cualquier tema de violencia de manera acertada, también a la sociedad, la cual juzga, discrimina y es cómplice de estos y otros atropellos contra las mujeres con discapacidad.

¿A dónde llamar en caso de violencia contra la mujer?

Recuerda que, si eres víctima o conoces de algún caso de violación, acoso o violencia, puedes llamar a la línea 100, el cuales un servicio de ayuda que te brindará orientación e información necesaria.

Si el caso es muy grave son reportados de manera inmediata y una vez hecha la derivación el CEM (Centro de emergencia Mujer) o la Línea 100 en Acción, se procederá a hacer la visita a la víctima. Después de la validación del caso, se le insertará en los servicios especializados del CEM.