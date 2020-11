“La lucha por los derechos de las mujeres ha sido muy vinculada a la democracia”

Este 25 de noviembre, así como todos los años, se conmemora el ‘Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer’, una fecha importante que siempre se debe tener presente.

¿Por qué el 25 de noviembre se conmemora el ‘Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer’?

El 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, asesinaron a las hermanas Mirabal (Minerva, Patria y María Teresa), quienes eran opositoras del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

El asesinato de las tres hermanas fue uno de los detonantes de la caída del general Trujillo, pues su gobierno se prolongó por 30 años, donde se cometieron violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos de República Dominicana.

“Es un día conmemorativo de lucha, de reivindicación de los derechos de las mujeres. Este día surge para recordar la lucha de las hermanas Mirabal”, explicó Liz Meléndez, directora del CMP Flora Tristán, a Wapa.pe.

Meléndez agregó que a las hermanas Mirabal o las mariposas, como también se les conoce, “se les suele recordar por la defensa a la democracia, de los derechos humanos y que finalmente fueron víctimas de la violencia de Estado, en este caso durante la dictadura del general Trujillo”.

Asimismo, comentó que “es conmemorado como un día de reivindicaciones y para recordarle a los Estados sus obligaciones en materia de defensa del derecho de las mujeres, quienes deben vivir una vida libre de violencia”.

“Sabemos que es un problema álgido, un problema estructural, un problema histórico, que no solamente lo tiene nuestro país, sino que está alrededor de todo el mundo. No hay ninguna sociedad, ninguna cultura que no registre casos de violencia contra las mujeres”, añadió a Wapa.pe.

La directora de Flora Tristán enfatizó que el Estado tiene muchos desafíos que enfrentar y la conmemoración de esta fecha ayuda a recordar las obligaciones que tienen. Además, “la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha de las feministas, ha sido una lucha muy vinculada a la democracia”, pues se promueven sociedades democráticas, en contra de aquellas que afectan los derechos contra las mujeres.

Iniciativa Spotlight

Las Naciones Unidas reconoció que aun queda un extenso camino que se debe recorrer a nivel mundial.

A través de su página web, señalaron que “hasta la fecha, solo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, mientras que en 37 estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Además, en otros 49 estados todavía no existe legislación que proteja a las mujeres de la violencia doméstica”.

Por ello, en el 2017,las Naciones Unidas junto a la Unión Europea lanzaron la Iniciativa Spotlight con el objetivo de eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.