¿Cómo educamos a nuestros hijos e hijas sin patrones machistas?

A diario las mujeres enfrentamos la violencia de género, ya sea por agresiones verbales, físicas, acosos e incluso por los estereotipos.

Por ello, es importante que identifiquemos cuál es la principal causa que genera esta violencia: el machismo. Este problema sociocultural empieza a formarse desde casa y es ahí donde debemos empezar a erradicarla.

Y esto no es un imaginario, pues según las encuestas de Datum Internacional, el 74% de la población considera que el Perú es una sociedad machista.

¿Cómo el machismo afecta a nuestros hijas e hijos?

Si aún creemos que las niñas no pueden jugar fútbol, que los niños no pueden practicar ballet, que los varones no pueden usar prendas de color rosa, entonces todavía tenemos muy arraigadas algunas ideas machistas.

Seguro te preguntarás esto ¿Cómo afecta a mis hijos o hijas? Pues, aunque no creas impacta directamente en el desarrollo de ellos.

Lo mismo sucede si seguimos pensando que las mujeres deben encargarse solo de las tareas del hogar, mientras que, si los hombres lo hacen, entonces es que nos están “ayudando”, cuando en realidad no es así, ya que estas labores deben ser compartidas. Estos actos forman parte de una violencia simbólica que puede resultar en casos futuros de violencia física.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reveló que las mujeres de 12 a 19 años dedican más de 23 horas a actividades del hogar, mientras que los hombres en el mismo rango de edad apenas poco más de 13 horas, y estas diferencias debemos de empezar a erradicarlas.

Por ello, Wapa.pe habló con Ayesha Dávila, comunicadora y activista, quien nos dio algunos tips para criar a niños libres de un patrón machista.

“Debemos de criarlos en libertad. Los niños y las niñas no tienen porqué sentirse limitados. Así como que la tarea desde casa empieza por tratar de eliminar los roles de género”, fueron los primeros consejos que dio Ayesha.

Asimismo, agregó que debemos entender que “los juegos, las carreras y los juguetes no tienen género, así se puede criar niños y niñas más libres y menos prejuiciosos”.

Y enfatizó en que “el hecho de ser hombre, no se le va a caer la masculinidad porque limpia, barre, aprende a cocinar o juega con muñecas a la casita. Es importante que también lloren, porque aprenden a manejar sus emociones”.

“Evitar decirle frases como “no llores que pareces niñita”, “no seas mujercita”, “no seas nenita”, porque ahí no solamente le estamos limitando sus sentimientos, no solo estamos invalidándoles sus emociones, sino que, además, el discurso que hay detrás, es que ser mujer es malo, ser niña está mal, ser mujer es ser inferior o es algo negativo. Sin querer le estamos enseñando a menospreciar, a odiar a las mujeres”, comentó Dávila.

También resaltó que, aunque es una tarea un poco complicada, no es imposible. Pero es un trabajo arduo porque “tienes que criarlos y luchar un poco con esta sociedad, pues queramos o no, por más que en casa le enseñemos algo, en la calle, en la escuela, en el barrio, va a ver, va a escuchar cosas diferentes”.