George Forsyth: Vecinos de La Victoria sienten que fueron usados políticamente

Tras la renuncia de George Forsyth al cargo de alcalde de La Victoria, vecinos del distrito manifiestan un rechazo y resentimiento hacia el candidato a la elecciones generales del 2021. Sienten que los han usado políticamente, así lo señaló el actual alcalde del distrito, Luis Alberto Salvatierra.

“Hay un resentimiento. Se sienten usados. Yo no, nadie me usa. Soy independiente, tengo criterio propio, pero los vecinos sienten que fueron usados políticamente. Que vino, hizo su laboratorio político y está con aspiraciones a la Presidencia de la República”, expresó la nueva autoridad edil de La Victoria en diálogo con Canal N.

“Pudo dar más. Es joven, tiene talento, tiene capacidad, pero abandonó el barco y por eso el vecino tiene resentimiento. Qué sucede, que por sus aspiraciones políticas, muy comprensibles, dejó la gestión antes de cumplir dos años”, señaló Gutiérrez Salvatierra.

Por otro lado, Gutiérrez Salvatierra indicó que respeta la decisión de Forsyth y destacó que hay logros de su gestión que no se pueden desdeñar. “Hay logros, no se puede negar. Por ejemplo, se hizo sentir el principio de autoridad que se había perdido hace muchos años. También hay obras que se ejecutaron como la piscina Johnny Bello, tenemos el policlínico del parque Porvenir, entre otras”, subrayó.

¿Por qué George Forsyth renunció a la alcaldía de La Victoria?

Según manifestó George Forsyth en la revista Cosas, él habría decidido abandonar la Municipalidad de La Victoria y ser precandidato por Restauración Nacional porque las encuestadoras le ponían en los primeros lugares de las preferencias electorales.

“Si tomé la decisión es porque están las posibilidades. Creo que el trabajo que hemos hecho en La Victoria se está reflejando en las encuestas. Agradecemos mucho a los compatriotas que nos ven con simpatía. Es un reflejo del equipo que he creado, porque no lo he hecho yo solo”, aseguró el exalcalde.