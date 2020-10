Forsyth: “El trabajo hecho en La Victoria se refleja en las encuestas”

Tras renunciar a la alcaldía de La Victoria, George Forsyth, indicó que gracias a su gestión realizada en dicho distrito tiene gran posibilidad de llegar a ser el nuevo presidente de la República.

“Si tomé la decisión es porque están las posibilidades. Creo que el trabajo que hemos hecho en La Victoria se está reflejando en las encuestas. Agradecemos mucho a los compatriotas que nos ven con simpatía. Es un reflejo del equipo que he creado, porque no lo he hecho yo solo”, dijo Forsyth en una entrevista con la revista Cosas.

El ex burgomaestre explicó que una de las motivaciones para aceptar candidatear a la presidencia del Perú fue sentir como alcalde de La Victoria la imposibilidad de realizar proyectos por cual del Poder Ejecutivo.

“Me di cuenta de que desde esta posición (la Alcaldía de La Victoria) tampoco voy a lograr los cambios que quería. Porque te das cuenta de que el Estado es el principal enemigo; el Estado, la burocracia, las trabas son las que te impiden llegar al desarrollo. Ahí es que necesitamos escalar una vez más para lograr los cambios que quiero para mi país y, obviamente, para La Victoria”, indicó Forsyth.

Ya como candidato al sillón presidencial, George Forsyth indicó una de sus propuestas de campaña es eliminar las trabas que “impiden llegar al desarrollo” como país.

Recordemos que el pasado lunes 12 de octubre el ex jugador de Alianza Lima renunció a la alcaldía del distrito victoriano.