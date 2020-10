Influencer que negaba existencia de la COVID-19 muere a causa del virus

Luego de decir a los cuatro vientos y en todas sus redes sociales que el coronavirus no existía, el influencer de fitness Dmitriy Stuzhuk falleció de COVID-19 a los 33 años.

Dmitriy Stuzhuk era un atlético, que, a través de su cuenta de Instagram, promovía los deportes y mantener una vida saludable a sus más de 1 millón de seguidores. A los mismos que les decía que el coronavirus no existía.

Pero cambió de pensamiento cuando contrajo la COVID-19 en un viaje a Turquía.

“Como todos saben por las historias, estoy enfermo de coronavirus. Hoy, después de regresar a casa, por primera vez hubo entusiasmo por al menos escribir algo. Quiero compartir cómo me enfermé y advertir a todos: también pensé que no había COVID, y todo esto es relativo. Hasta que me enfermé”, admitió.

En medio de su incursión por tierras turcas, Dmitriy Stuzhuk comenzó a sentirse mal, por lo que acudió al médico para descartar cualquier complicación, pero nunca imaginó que había dado positivo al nuevo coronavirus.

“Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, por lo que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, cambiar el clima y la nutrición, y además dormir con el aire acondicionado encendido”, relató.

Rápidamente, la enfermedad atacó al corazón, según publicó su ex esposa, Sofia Stuzhuk, en sus redes sociales.

“Dima (Dmitriy) tenía problemas con su sistema cardiovascular… Su corazón no está soportando”, publicó Sofia. El último viernes, la también influencer anunció la muerte de su ex pareja vía Instagram.

“Sí, no tuvimos una buena relación. Sí, hubo muchos problemas. Pero esta relación nos dio tanto. Hemos vivido y experimentado mucho contigo. Estuviste allí en dolor y alegría… Te estaré agradecida por el resto de mi vida por nuestros tres hermosos hijos”, compartió Sofía en ruso.