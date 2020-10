Martín Vizcarra sobre nexos con Camayo: "No me reconozco en la foto"

Tras la conmoción causada por una foto difundida donde aparece, supuestamente, con Antonio Camayo, empresario vinculado al caso Cuellos blancos del puerto, el presidente de la República, Martín Vizcarra, negó ser partícipe de la imagen.

Tal como lo había dicho meses atrás, el mandatario volvió a señalar que no conoce ni se ha reunido con el mencionado hombre de negocios.

Vizcarra fue categórico al mencionar que no lo conoce, no se ha reunido, no identifica la foto y, mucho menos, que tiene relación amical o política con el empresario. Así, se deslindó de toda responsabilidad en este caso.

En el dominical de Cuarto Poder, ante las incisivas preguntas de Augusto Thorndike, el jefe de Estado comentó lo siguiente:

"Hay que verificar esa foto. Mi fluctuación de peso es entre 3 a 4 kilos, nunca he subido 20 kilos como ahí en la foto. Yo no me reconozco en la foto. No sé si sea la casa de Camayo, lo único que digo es que yo salgo dos o tres veces por semana al interior y donde voy hay mucha gente que pide fotos y accedo a las fotos", apuntó el presidente del Perú

"Lo que es absolutamente claro es que con el señor Camayo nunca he tenido ninguna relación amical, política ni económica, en absoluto. Y el propio señor Camayo en su declaración fiscal dice que tampoco me conoce. No lo conozco a Antonio Camayo", aseveró Martín Vizcarra.