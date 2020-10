Pareja utiliza a bebé para disimular robo de minimarket

¡Cuidado! Una pareja utiliza a un bebé para robar costos productos de minimarkets, así lo denunció el propietario de uno de estos establecimientos ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres.

El dueño del local reveló a Latina Noticias que gracias a las cámaras de seguridad que colocó en puntos estratégicos del lugar puedo captar el momento exacto en que uno de los sujetos carga al menor para ocultar los productos hurtados bajo su manta o frazada.

La estrategia de esta pareja incluye a más personas en la operación, pues mientras ellos cometen el hurto, un tercero distrae al cajero para que el acto delincuencial pase desapercibido.

“En una primera oportunidad me han robado productos valorizados en 160 soles, que era shampoo, detergentes, café, productos costosos. Luego han venido otra vez y se han llevado más productos”, contó Arturo Loarte, dueño del minimarket.

“Ellos hacen un pago por yape, se llevan los productos, llaman al banco y dicen que no han comprado. Entonces lo que hace la entidad bancaria es congelar la transacción y a mí me perjudica porque no puedo cobrar el dinero”, agregó indignado.

El propietario del minimarket contó que es nuevo en el negocio de abarrotes, ya que antes de la pandemia del coronavirus, su local vendía juegos recreativos para niños, pero tuvo que reinventarse por la situación que atraviesa el país y el mundo entero.

El hombre difundió las imágenes de los ladrones para que otros empresarios del mismo rubro que tengan cuidado y no sean sorprendidos por las mismas personas.