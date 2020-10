Mujer culpó a "pueblos jóvenes" de infectar a Miraflores de COVID-19

Luego que se diera a conocer un significativo aumento de casos de coronavirus en el distrito de Miraflores, varios vecinos de la zona ensayaron algunas respuestas para explicar lo que venía sucediendo, pero, lamentablemente, cayeron en la polémica al ser opiniones clasistas y discriminatorios.

El dominical Cuarto Poder recogió algunas de estas declaraciones, de las cuales la de una vecina del distrito destacó por echarle la culpa a visitantes de “pueblos jóvenes” como los responsables de contagiar a los miraflorinos.

“¿De dónde contraen el virus los pobladores miraflorinos? De la gente que viene de afuera porque Larcomar y todo (…) es turístico y ahora ya no hay turismo, ¿y quiénes vienen? de los pueblos jóvenes, (es) la verdad, da pena decirlo”, expresó.

Incluso, reveló que, al ver mendigos en la calle, se va “corriendo” cuando tratan de pedirle dinero. En ese sentir, otra residente miraflorina exhortó a las autoridades a fiscalizar la mendicidad de las calles del distrito en busca de frenar el aumento de contagios en Miraflores.

“Es porque dejan tantos mendigos en las calles, tendrían que regular eso, las personas que no viven en Miraflores no pueden estar en grupos, hemos visto a grupos de 15 personas, que no sabemos qué hacen en la calle, pidiendo plata”, señaló la mujer.

Coronavirus en Miraflores

El jefe de la Unidad de Inteligencia de EsSalud, Dante Cerso, explicó al referido dominical que entre la tercera y cuarta semana de setiembre los casos de COVID-19 en Miraflores aumentaron de 128 a 272, lo que representa un incremento de 113%.