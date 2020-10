Comas: Repartidor venezolano sufre robo por parte de sus compatriotas

La delincuencia no frena en el distrito de Comas. Esta vez, un ciudadano venezolano denunció que unos compatriotas suyos robaron su motocicleta, vehículo que usaba para desempeñarse en la modalidad de delivery de una pollería.

El extranjero identificado como Adrian Martinez, señaló que se desempeña como repartidor en una pollería y que sus compatriotas hurtaron su herramienta de trabajo en la calle 13 de la Urbanización Primavera, en Comas.

"Fui a llevar un pedido por acá, cerca lo deje (la moto). Me di la vuelta, fui a llamar al cliente y mis paisanos llegaron y me dijeron dame la moto. Uno me pone la pistola, y ya no pude poner resistencia", manifestó Martínez.

La víctima lamentó que el robo le haya ocurrido en nuestro país, pues trabaja en el Perú para lograr sostenerse tras la crisis que se vive en Venezuela.

"Primera vez que me pasa eso aquí, ni en Venezuela me ha pasado esto", agregó.

En tanto, la denuncia ya fue puesta en la comisaría de Santa Luzmila. Por su parte, Adrian Martinez espera que las autoridades recuperen su motocicleta, que recién había sido adquirida para trabajar.