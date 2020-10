Mujer sufre robo de S/ 12.000 por aplicativo yape que nunca descargó

En medio del estado de emergencia, una mujer de la tercera edad denunció la sustracción de más de S/ 12.000 de la cuenta de ahorros que tiene en el banco BCP. Ahora pide que la entidad le retorne el dinero, pues lo necesita para tratar sus problemas de salud.

Egilia Totocayo, de 73 años de edad, cuenta que depositó en el banco todos los ahorros que su esposo le dejó al morir. Desde entonces -aseguró- mantuvo los cuidados para evitar ser víctima de robo, ya que nunca compartió su clave ni tarjeta.

No obstante, a inicios de este mes se percató que en sus fondos solo había S/ 800. Al revisar los movimientos de la cuenta, corroboró que en agosto se hicieron trasferencias diarias de S/ 500 hacia otras cuentas por medio del aplicativo Yape.

La septuagenaria asevera que no sabe cómo pudieron hacer esos movimientos, debido a que jamás descargó ese aplicativo e incluso ni lo conocía. “El día que me enteré casi me muero, si no estuvieran mis hijos acá ya no estaría viva a estas horas”, relató a América Noticias.

Ella hizo la denuncia ante la Depincri de San Juan de Miraflores y. a la vez, reportó el hecho al BCP, donde le dijeron que le darían una respuesta después de 30 días.

“Yo quiero que me lo devuelvan, que reconozcan mi plata, yo necesito ahora porque estoy enferma y no tengo ni con qué irme a los médicos”, manifestó acongojada.

En tanto, el banco emitió un comunicado indicando que aún evalúan la queja de la mujer. “Lamentamos la situación por la que atraviesa la señora Totocayo. Su caso ha sido derivado al área correspondiente para determinar lo sucedido, sobre la base de procesos internos establecidos”, se lee en el pronunciamiento.

Con información de: La República.