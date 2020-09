Feminicidio en Chorrillos: Sujeto asesinó a su pareja embarazada

Un nuevo caso de feminicidio se registra en el país. Harold Sandoval Choque (21) asesinó a sangre fría a su pareja, quien tenía tres meses de gestación, en el asentamiento humano San Genaro, en Chorrillos.

La víctima, identificada como Alexandra Gutiérrez Piñashca (22), fue llevada de emergencia al Hospital María Auxiliadora, pero falleció en el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

El atacante fue detenido por la Policía y llevado a la Comisaría de Chorrillos. En las afueras amigos y familiares de la víctima esperaron la salida del feminicida para tomar justicia por sus propias manos.

Ante esta situación, el sospechoso tuvo que salir por la puerta posterior de la dependencia policial, disfrazado como un agente, para poder ser trasladado a la sede de la Depincri de Chorrillos.

Víctima no denunció la violencia que sufría

David Gutiérrez, padre de la fallecida, aseguró que su hija nunca denunció que era víctima de insultos y agresiones por parte de su expareja Harold Sandoval Choque (21).

“Mi hija, como es tranquila, nunca me dijo nada. Yo recomiendo a todas las chicas que nunca se callen la boca. Miren lo que ha pasado con mi hija. Yo siempre le preguntaba, pero me decía que no pasa nada. Siempre las chicas tienen que contar. Si me hubiera contado, esto no hubiera sucedido”, comentó el hombre a RPP Noticias.

Línea 100

Recuerda que, si eres víctima o conoces de algún caso de violación, acoso o violencia, puedes llamar a la línea 100, el cuales un servicio de ayuda que te brindará orientación e información necesaria.

Si el caso es muy grave son reportados de manera inmediata y una vez hecha la derivación el CEM (Centro de emergencia Mujer) o la Línea 100 en Acción, se procederá a hacer la visita a la víctima. Después de la validación del caso, se le insertará en los servicios especializados del CEM.