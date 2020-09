Inquilina debe 10 años de alquiler y se niega a dejar departamento

En San Isidro, denuncian que una inquilina lleva 10 años viviendo gratis en un departamento pues se niega a pagar el alquiler del inmueble pese a que ha sido notificada por la Corte Superior de Justicia.

Este es el calvario que atraviesa Eduardo Said Montiel por el departamento de su madre, una mujer de avanza edad que no puede reclamar por su propiedad, la cual Emmy Bocanegra Carrera, la inquilina morosa, no quiere abandonar.

De acuerdo al documento emitido por la justicia peruana, Bocanegra Carrera fue notificada el pasado 13 de diciembre del 2019 para que desocupe el inmueble en un plazo de seis días. Ella apeló, pero la Corte Superior de Justicia denegó su apelación por lo que debe abandonar el departamento.

Sin embargo, el abogado de la inquilina asegura que se encuentra en un segundo proceso judicial por una promesa de venta. Eduardo Said Montiel se niega a venderle la propiedad y solo quiere recuperar el departamento de sus padres.

“Desaloja por las buenas, no seas tonta. Retírate de esta casa”, le dice Said Montiel a Bocanegra Carrera visiblemente resignado y molesto. Según el hijo de la propietaria, la mujer les debe, en estos 10 años de renta, en promedio unos 240 mil dólares.

“Mi madre se lo dio en estreno. La vio buena gente, bonachona, pero salió peor que un lobo. Por favor, te pido que desalojes y no fastidies más a mi madre ni a la familia. Ya has perjudicado mucho, lárgate de una vez", aseveró Said Montiel.