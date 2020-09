Sujeto que abusó y embarazó a su hijastra de 11 años fue condenado a cadena perpetua

Tres años tuvo que esperar una menor que sufrió de abuso sexual por su padrastro para que las autoridades hagan justicia.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de la provincia de Calca, en la región Cusco, sentenció a cadena perpetua al hombre que violentó sexualmente a su hijastra de once años y que a raíz del hecho quedó embarazada.

Tras la audiencia que se efectuó de manera virtual debido a la situación de la pandemia en Perú, el detenido fue hallado culpable de abuso sexual a la menor de edad.

Menor era 'cuidada' por su padrastro

Según la fiscal provincial Isolina Letona, quien estuvo encargada del caso, la víctima fue criada por su padrastro desde que tenía tres años de edad y cuya vivienda se ubicaba en el sector de Cochapampa, en el distrito de Yanatile.

La fiscalía determinó que los abusos ocurrieron durante todo el tiempo de convivencia. Durante esa etapa el sujeto también habría cometido violencia física y psicológica hacia toda la familia y realizando actos de amedrentamiento.

En ese sentido, desde el 2017 el sentenciado inició a cometer actos que atentaban contra la indemnidad sexual de la niña hasta llegar a embarazarla.

¿Cómo actuar ante un caso de abuso infantil?

“No se pueden bañar a los niños. Recordar que se debe conservar la ropa. No se debe lavar los dientes. Tener en su mesa de noche el teléfono del comisario. Son algunas sugerencias que yo hago, los niños siempre tienen que estar bien protegidos”, explicó la abogada y también titular del Ministerio de la Mujer, Rosario Sasieta.

¿Cómo denunciar un abuso sexual?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.