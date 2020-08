Hallan una 'carta a Dios' en tumba de una niña: Tiene más 1.800 años de antigüedad | FOTOS

Miomir Korac, director del Instituto Arqueológico de Viminacio, en el centro de Serbia, informó el hallazgo de una lámina de plata en la tumba de una niña de unos tres años. Su contenido, que fue escrito hace más 1 800 años impactó a los descubridores.

El descubrimiento podría ser la inscripción más temprana conocida que incluye el nombre de Cristo, las letras coinciden con el escrito griego más antiguo.

El objeto fue hallado en uno de los tres sarcófagos de plomo recientemente excavados en el territorio de la antigua ciudad del medio oriente. Es una lámina, de 5,3 centímetros de largo, 3,5 de ancho y solo 0,1 milímetros de grosor que fue plegada siete veces.

Los investigadores desplegaron la lámina y distinguieron las letras griegas hi, teta, ni y ro. En un lugar, los caracteres forman lo que se puede leer como HRIS.

Según Korac, la lámina es un "mensaje para los poderes superiores" que debían proteger a la difunta en el inframundo. El arqueólogo indica que las monedas presentes en la sepultura permiten datarla del fin del siglo II o principio del siglo III. "Si se confirma que la lectura de la palabra HRIS es correcta, entonces es la mención más antigua de Cristo", resalta.

Además, el investigador enfatizó que la decoración del sarcófago, en la que se repiten la cruz en forma de romboide y la 'estrella' formada por cuatro líneas cruzadas, es la misma que la asociada con los paleocristianos.

Remains of 3-year-old girl in lead coffin found few days ago in ancient Roman town Viminacium in eastern Serbia.

This girl was buried more than 1700 years ago, in 3rd century AD, along with several valuable objects placed in her coffin as grave goods. pic.twitter.com/zz185sxPxx