Enfermeras que se grabaron maltratando a abuelita ya fueron despedidas | VÍDEO

Tras subir un vídeo a redes sociales en el que se ve como maltratan a una abuelita que estaba en cama, las protagonistas del clip fueron despedidas de la casa para adultos mayores donde laboraban como enfermeras.

En las imágenes, se oye de fondo a una de las trabajadoras decirle a la anciana: “Abre la pu@$ boca, vieja cascarrabias”, mientras su compañera, que mira directo al celular, le celebra su accionar.

Cuanto esta voltea el móvil, se ve una mujer mayor, en cama, que no se mueve ni habla, mientras otra enfermera la llama "gorda", "vieja " al tratar de darle de comer de mala gana.

Al verse grabada, la enfermera que atiende a la adulta mayor dice alegre a la cámara: "No soy así, que conste, de verdad que no soy así... Me saca de quicio", pero al instante vuelve a voltear a la anciana y le grita más fuerte: "Elisa, la pastilla".

Según trascendió gracias al poder de las redes sociales, las dos enfermeras que cometen el maltrato trabajaban en la residencia de ancianos Mossèn Homs de la comunidad de Terrassa. Pero fueron despedidas tras la viralización de ese vídeo y la policía ya abrió una investigación contra la integridad moral.

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, envió una carta a los departamentos de Salud y de Asuntos Sociales y Familias, en la que señala que las imágenes y el sonido en el video "son suficientemente expresivos de la situación que se produjo y de su incompatibilidad no sólo con el servicio público, sino también con el respeto a los derechos humanos más básicos".