Madre de una de las 13 víctimas: "Solo pido a las autoridades que ya no haya estas fiestas"

Gregoria Velásquez, madre de una de las 13 víctimas de la discoteca Thomas, reflexionó en medio de la pena de ver partir a su hija Mayurith Salcedo por una irresponsabilidad. Ella responsabilizó a los dueños del local por organizar una fiesta en plena de la pandemia del coronavirus que azota al país.

“Solamente pido a las autoridades que ya no haya estas fiestas. Que los organizadores de esta fiesta paguen y corran con todos los gastos. Si no hubiera estas fiestas, ninguna tragedia hubiera pasado. Si el presidente Vizcarra está diciendo que no haya fiestas(...) Pido a las autoridades que haya justicia, luego se limpian las manos y los muertos se quedan en nada”, dijo en Latina.

Velásquez, además, reveló que la fiesta comenzó desde las 4 de la tarde del último sábado, por lo que les pidió a las autoridades la máxima sanción para los responsables de organizar el evento donde murieron 12 mujeres y 1 hombres.

Asimismo, la madre confesó que necesita de ayuda económica para poder darle santa sepultura a su hija, ya que producto de la pandemia de la COVID-19 se encuentra sin trabajo. “Quiero que me ayuden a correr con los gastos del entierro y del sepelio (...) mi hija no es ninguna delincuente ella nomas fue (a la discoteca) y solo Dios sabe por qué”, manifestó la dolorida madre.

Como se recuerda, la noche del último sábado, 13 personas murieron asfixiados cuando los más de 100 asistentes al local ubicado en la cuadra 2 de la avenida El Zinc de Los Olivos intentaron escapar de una intervención policial.

Los hechos ocurrieron minutos antes de iniciarse la inmovilización social obligatoria, fijada para las 22:00 horas, en el marco del estado de emergencia para frenar el avance del coronavirus.