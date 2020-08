Elmer Huerta acaba de recibir la primera dosis de la vacuna contra Covid-19: "No sentí dolor"

Desde Estados Unidos, el doctor peruano Elmer Huerta contó que fue seleccionado como voluntario para recibir la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica Moderna.

“Hoy ha sido la primera dosis”, fueron sus primeras declaraciones en su secuencia “Sanamente”. Así, el especialista relató que hoy a las 8 y 53 de la mañana (hora de EE.UU.) le inyectaron la primera dosis en el brazo izquierdo.

Según explicó, en total hubo 30 mil voluntarios para las pruebas de la vacuna para las pruebas de la vacuna, pero solo a la mitad, es decir 15 mil, se le estaría inyectando el compuesto químico, mientras que a la otra mitad, solo recibirá un placebo.

“He tenido entrevistas con los doctores. Me han sacado ocho tubos de sangre y luego en el brazo izquierdo, a las 8:53 me pusieron la vacuna o el placebo, no lo sé”, explicó el galeno.

“Para esta vacuna del laboratorio Moderna se calculan 30 mil personas, 15 mil van a recibir la vacuna y 15 mil recibirán el placebo, que es la solución salina”; agregó.

El doctor Huerta además comentó que le tocó estar en la fase 3, es decir, que el estudio de la vacuna del laboratorio Moderna está avanzado y genera positivos resultados. Esta se suma a la vacuna rusa Sputnik V como las más prometedoras para vencer a la COVI-19.

“La señorita tuvo buena mano, ni sentí la inyección y luego que me inyectó no he sentido nada, ningún problema, no tengo escalofríos, no tengo dolor de cabeza. Ha sido un líquido no denso, no he sentido nada”, manifestó el médico peruano desde Estados Unidos.