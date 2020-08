Mujer hace delivery en compañía de sus hijas mientras su exesposo juega videojuegos

Luego que una foto con sus hijas se volviera viral en redes sociales, la historia de esta emprendedora madre en Rusia dio la vuelta al mundo para conmover a millones.

La mujer de la foto se llama Lada Koroleva y tiene 19 años. La situación que atraviesa la obligó a trabajar en una App de delivery junto a sus dos pequeñas hijas. Ella no tiene con quien dejar a las pequeñas por los problemas económicos que presenta. "Mi exmarido no me ayuda en nada. Siento que tengo dos hijas y un hijo", indicó.

Aunque recientemente se hizo famosa a nivel mundial, su historia no es nueva. Ya a inicios del 2019 los medios de comunicación ruso hablaron de ella tras ser fotografiada en su ciudad natal, Rostov del Don, con un abrigo amarillo, la mochila de delivery y un carrito en el que llevaba a la bebé de siete meses.

En esa época la bautizaron “la madre heroína de Rostov” y muchas personas la apoyaron. Ahora, con 19 años, otra foto de ella volvió a viralizarse, por lo que aprovechó la exposición para contar que busca otra opción laboral, desde la casa, para no exponer más a sus hijos.

"Solo quiero encontrar otro trabajo. No por un día completo, por supuesto, porque tengo hijas. Por ejemplo, podría limpiar los departamentos. Lo hago bien y no pido mucho dinero. Ese es mi sueño ahora mismo", declaró.

Lada contó que no es de su agrado exponer a sus hijas a las calles, pero que se vio obligada ya que no confiaba en su marido para su cuidado. Según reveló, él se pasaba la cuarentena jugando videojuegos todo el día, por lo que decidió separarse de él.

Tras dejar a su pareja, se mudó a Moscú donde tuvo que seguir trabajando de delivery, mientras espera otra propuesta laboral.