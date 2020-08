COVID-19: Perú ocupa primer lugar en muertes por millón de personas en Latinoamérica

La Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que realiza un constante monitoreo de la situación de la COVID-19 en el mundo, anunció que el Perú ha ocupado el primer lugar en muertes por millón de personas.

Según la publicación del economista Steve Hanke, de dicha entidad educativa, se considera al Perú como “el único país de Latinomérica (y el Caribe) en exceder las 600 muertes por millón de ciudadanos”.

#BreakingNews: #Peru has exceeded the 600 deaths/1M milestone, making it the only country in #LatinAmerica to exceed 600 deaths/1M. pic.twitter.com/dUssjA4GBf