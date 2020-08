Dan por muerto a paciente COVID-19 que seguía vivo: “Él gritó diciendo que estaba ahí”

Imperdonable error. Una familia denunció ante los medios de comunicación que el personal de salud del Hospital Arzobispo Loayza dio por muerto a su familiar con COVID-19 cuando realmente estaba vivo y necesitaba oxígeno.

Las hijas de Jerónimo Palomino, contaron que la angustia que vivieron cuando el nosocomio les informó del deceso de su padre.

En diálogo con ATV Noticias, las hermanas contaron que su padre ingresó al centro de salud el último jueves, pero a las 8 de la noche del mismo día, certificaron la muerte de su progenitor, aunque recién les avisaron a las 10 de la noche.

La familia regresó al nosocomio, donde les mostraron un cadáver envuelto en una bolsa con el nombre de su padre; sin embargo, don Jerónimo comenzó a gritar y se dieron cuenta que estaba vivo.

“¡Me dicen que es mi papá, me llaman a la mitad de la noche diciendo que es mi papá cuando no había muerto. A mi papá solo le faltaba el oxígeno, nos lo vamos a llevar ahorita, ahorita nos lo llevamos. Mi papá está acá y me dicen que había muerto!”, se escucha gritar a una de las hijas del afectado en un video grabado al interior del hospital.

Durante la entrevista, las jóvenes revelaron que si no hubiera sido porque su padre comenzó a gritar que le faltaba el oxígeno, les hubieran entregado el cuerpo de un desconocido:

“Entramos a las carpas y vemos un cuerpo diciendo que ese era mi papá. Tenía el nombre de mi papá. Nos acercamos, estábamos llorando todos, yo gritaba su nombre y seguro mi papá ha escuchado al fondo de la carpa cuando él empieza a gritar diciendo que él estaba ahí. Él no se había muerto, él estaba vivo. ¿Entonces, qué cuerpo estaba ahí, en la bolsa? Nos acercamos y mi papá decía que ya no tenía oxígeno”, manifestó.

De acuerdo a la familia, fue la doctora Falcón quien les informó la supuesta muerte de don Jerónimo.