Montoya sobre reuniones sociales: "Si se niegan a abrir, la Policía puede emplear la fuerza"

El titular del Ministerio del Interior, Jorge Montoya, exhorto hoy a la población a respetar las medidas establecidas por el Poder Ejecutivo con la finalidad de evitar el incremento de contagios del coronavirus (covid-19) en el país.

Asimismo, Montoya señaló que las reuniones familiares y sociales no sólo están prohibidas los días domingos de inmovilización social obligatoria. Esta medida también aplica para todos los días.

“Exhortamos a la población para que cumplan las normas, están prohibidas las reuniones no solo los días domingos, todos los días, están prohibidas las pichangas, no solo los domingos, sino todos los días, porque están prohibidas las reuniones y eso está establecido en la Constitución, cumplamos y no vamos a tener ningún problema”, señaló.

Por otro lado, el ministro agregó que en la Constitución existe un artículo respeto a la inviolabilidad de domicilio que ha sido restringido durante los días domingo por lo que la policía podrá acceder al domicilio aunque infractores traten de evitarlo.

"Normalmente vamos y tocamos la puerta, si las personas se niegan, la policía puede usar la fuerza para hacerlo, pero evitemos eso y la única manera es respetando las normas”, manifestó.

¿Qué sanción recibiré si no cumplo con la inmovilización social obligatoria de los domingos?

Montoya detalló que las multas contra quienes vulneren las restricciones oscilan entre los 86 y los 430 soles, montos equivalentes al 2% y 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

“En caso se encuentren vehículos transitando (en el horario de restricción), la multa será más fuerte para aquellos que no cuenten con autorización. Esta alcanza los 6 250 soles (…). También están prohibidas las reuniones familiares, no sólo los domingos, sino todos los días”, remarcó.

A esto se suma la posibilidad de detener a los infractores y conducirlos a las comisarías correspondientes, sin que ello implique exonerarlos del pago de la multa respectiva.