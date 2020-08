Cusco: Familiar de paciente COVID-19 es desalojado violentamente de Hospital Regional | VÍDEO

En Cusco, un hombre fue violentamente retirado de las instalaciones del Hospital Regional por el personal de salud, a donde había llegado para preguntar por la salud de un familiar internado con COVID-19.

Las imágenes que fueron viralizadas en redes sociales se ve a un varón de aproximadamente 30 años que yace tirado en el piso, aferrándose a la estructura de una alcantarilla, mientras personal de seguridad y hasta de Salud lo jalan de brazos y piernas, en un verdadero clima de confusión.

Mientras esto ocurría, decenas de personas que se encontraban afuera del hospital, clamaban para que los guardias dejaran al hombre, a quien finalmente sacaron a empujones del nosocomio, mientras este imploraba que le permitieran entrar.

Las imágenes registradas ha generado diversas opiniones en Cusco. Por un lado las personas acusan un alto nivel de intolerancia y hasta abuso por parte de los trabajadores del hospital, mientras otras señalan que la acción fue acertada, ya que personas sin autorización no pueden ingresar a las instalaciones por su propio bien, porque pueden contraer el virus.

Las autoridades del hospital señalaron que el hombre en mención sí logró ingresar a la zona COVID-19, pero debido a su comportamiento violento al no encontrar a su familiar en medio de las más de 300 camas de hospitalización, agredió a médicos y enfermeras, por lo que tuvo que ser retirado por los guardias.

Sobre el incidente

Según medios de comunicación del Cusco, el joven estaba en busca de su padre quien es portador del virus. Al parecer, la entidad no le habría brindado la información necesaria al hijo.

Tras no ver a su padre y no saber nada de él por varios días, el joven no habría tenido más opción que ingresar por la fuerza. "Graben por favor, mi padre ha desaparecido", se le escucha decir en el vídeo.

CIFRAS:

-404 Fallecidos y 13 805 personas infectadas con coronavirus se tiene en la Región Cusco hasta el momento. El número de personas recuperadas es de 8 800.