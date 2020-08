Larry Lynch al congresista José Vega: "Pido se rectifique porque mella la moral de los bomberos voluntarios"

¡Indignante! El comandante general del Cuerpo de Bomberos, Larry Lynch, no se quedó callado y le respondió a los dichos por el congresista de Unión por el Perú (UPP), José Vega Antonio.

Como se recuerda, el parlamentario dijo que el Gobierno del presidente Martín Vizcarra reaccionó tarde ante el avance del coronavirus y lo comparó con el accionar de los bomberos frente a una emergencia.

“Los médicos, las enfermeras, trabajadores, dando la lucha en primera linea incluso con su propia vida. Pero al Gobierno le ha faltado reflejo, debió tomar las previsiones a las regiones, no esperar que llegue el mal y esta pandemia inicie. Como los bomberos, llegan tarde”, mencionó.

Estas declaraciones indignaron al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y el comandante general Larry Lynch pidió que el legislador se rectifique.

"Solicito que se rectifique, porque está mellando la moral de cada uno de nuestros bomberos voluntarios. Nosotros no cobramos un sueldo, no recibimos ni un sol", declaró a RPP Noticias.

Lynch fue contundente con sus declaraciones y le pidió al congresista que se preocupe en "repotenciar el Cuerpo de Bomberos con unidades nuevas".

"Parece que el señor congresista [José Vega] no está involucrado ni formado en los quehaceres de los bomberos. Quisiera invitarlo que pase una noche con nosotros en un cuartel de bomberos", enfatizó el comandante.

Asimismo, en sus redes sociales el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú también expresaron sus molestias.

“El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) expresa su profundo malestar y rechazo a las lamentables expresiones del Congresista de la República José Vega Antonio, quien durante la presentación del gabinete ministerial en el Palacio Legislativo dijo que “los bomberos siempre llegan tarde. El CGBVP aclara que el tiempo promedio de respuesta a una llamada telefónica de auxilio a la Central de Emergencias 1-1-6 es de 12 minutos”, comunicaron.

Congresista José Vega afirma que sus declaraciones se descontextualizaron

El parlamentario se rectificó por sus comentarios y afirmó que valora y reconoce el esfuerzo que realizan los bomberos del Perú.

“Quiero precisar que la expresión al momento de mi intervención se ha descontextualizado. No me he referido a ellos”, manifestó.