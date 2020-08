Médicos de Huánuco: "Vamos a tener que elegir qué pacientes COVID-19 salvar"

Distintas partes del Perú sufren trágicamente los estragos de nuestro deficiente sistema sanitario y el rápido aumento de contagios COVID-19. Huánuco sorprendió esta mañana con una noticia trágica, y es que debido al avance de la pandemia, los médicos informaron que iniciaran la etapa de selección.

Los pacientes no dejan de llegar a pedir tratamiento o una cama de cuidados intensivos en los casos más graves en los diferentes establecimientos de salud de Huánuco, una de las zonas del país que más impactada se ha visto por el coronavirus.

En ese sentido, el presidente del cuerpo médico de EsSalud, Rosulo Narciso Abad, manifestó que no tendrán más opción que entrar a la etapa de selección de pacientes, según informó Canal N.

“Vamos a hacer selección (de pacientes). No queremos llegar, pero lo vamos a hacer. ¿Selección qué dice? Te elijo a ti, a ti, a ti. Eso es lo que ha pasado en Lima”, señaló.

Los nosocomios reportan un escenario difícil ante el incremento de pacientes con coronavirus sumado a la falta de equipos y personal de salud para su atención.

“Yo tengo 100 camas y tengo 200 (pacientes). Están haciendo cola para la cama, ¿qué hago? Tengo que hacer una selección. Lastimosamente tenemos que llegar hasta ese punto para aquellos que son recuperables y no presentan riesgo”, comentó un médico de la zona.

Demoras en la instalación de Villa Salud

Hace algunas semanas se anunció la instalación de la denominada Villa Salud, el cual contará con 100 camas hospitalarias para menguar el impacto del COVID-19 en la zona.

Sin embargo, la Villa Salud aún se encuentra en un 70% en cuanto a avances en instalación, según informa Milwar Ubillús, director del hospital EsSalud Huánuco. Se espera que en una semana se culmine con los trabajos.

No obstante, la cantidad de camas hospitalarias anunciadas no sería suficientes para los contagiados que la requieren. Los profesionales de la salud de Huánuco consideran que no servirá de mucho ante la falta de personal y equipos.

Coronavirus en Huánuco

Según los indicadores de la región, se han registrado 14 114 casos de COVID-19 y 373 fallecidos a causa de la enfermedad surgida en Wuhan, China.

Además, largas filas se han formado en los distintos centros de salud en búsqueda de atención. Incluso, algunas áreas administrativas están siendo utilizadas para la hospitalización de contagiados.