Colapsa Hospital de Huánuco: Pacientes COVID-19 son atendidos en pasadizos y capillas

La situación se agrava en Huánuco ante la cifra creciente de personas con COVID-19. Ante ello, uno de los hospitales más importante de la ciudad de Huánuco colapsó y ahora no se da abasto para poder atender a demás pacientes.

Se trata del Hospital de EsSalud de Huánuco, que debido a la falta de espacios, ahora se ven en la necesidad de atender a los pacientes en los pasadizos de la sala de recepción de asegurados y en la capilla del nosocomio.

En el vídeo transmitido por Américas Noticias se aprecia a personas con suero echadas en camas y sentadas en sillones debajo de las escaleras de los los pasadizos del lugar. A ello se suma la falta de personal médico y oxígeno en la región.

“Huánuco ya colapsó, no tenemos camas, no tenemos médicos. No tenemos medicina y lo más importante, no tenemos oxígeno, la gente se está muriendo”, aseguró Rosulo Narciso Abad, jefe del cuerpo médico del Hospital de EsSalud de Huánuco.

Mientras tanto, en los exteriores del centro de salud, diversas personas esperan durante horas para ser atendidos y conseguir una cama para sus familiares, una situación caótica que preocupa al país.

Cabe señalar que sólo en 48 horas murieron 20 personas y en un día se registraron 600 casos en Huánuco. Además, 70 profesionales de la salud enfermaron. En total la región presenta 6915 casos positivos de COVID-19 y 222 muertos.