Pasajeros atrapan a ladrón y entre todos le dan brutal golpiza dentro de la combi | VÍDEO

Una brutal golpiza se llevó un asaltante de combi por parte de los pasajeros que iban a bordo y a quienes intentaba robar. La masacre quedó registrada gracias a la cámara de seguridad del vehículo y fue difundida en redes sociales.

En las imágenes se observa como dos facinerosos intentan abordar el transporte colectivo, pero solo uno logra subir y arrebatar un celular. Para mala suerte de este, el vehículo comienza a moverse, por lo que le fue imposible bajar con el botín robado.

Aprovechando la oportunidad, uno de los pasajeros logró capturarlo con su pierna y su mano, sosteniéndolo, y regresándolo a la unidad. Fue ahí donde desató una verdadera trifulca.

Los seis pasajeros observaron que el ladrón no tenía escapatoria y no portaba un arma, por lo que comenzaron a darle sendos golpes entre todos, mientras el malhechor solo se cubría la cara y clamaba piedad.

Tres minutos de furia

Cerca de 3 minutos duró la golpiza de los pasajeros hacia el ladrón. Los puñetazos y las patadas le caían por doquier en todo su cuerpo. Además de implorar perdón, este solo atinaba a decir “pero no les quite nada”, no obstante, la ira de los agraviados era de tal magnitud que hicieron caso omiso a sus suplicas.

Además, se le oye decir a los pasajeros que lo hacían para que escarmiente por todo el daño que causa a los ciudadanos de bien. Tras molerlo a golpes, el asaltante, sin polo ni pantalón, fue dejado a un costado de la acera, de donde no se levantó según el registro del vídeo.

El incidente ocurrió el reciente 31 de julio en una camioneta tipo combi, sobre la Carretera México–Texcoco a la altura de Asfaltadora en el Estado de México.