Martín Vizcarra y la vez que lo despidieron con pifias en el Congreso tras su mensaje a la Nación

El 2020 no ha sido el único año movido para el gobierno del presidente Martín Vizcarra, el 2019 también lo fue.

Esta tarde, el mandatario peruano pronunció su último Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, y es imposible no recordar que, hace exactamente un año, los congresistas despidieron al presidente con pifias tras su discurso de 28 de julio.

Martín Vizcarra propuso adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias

La tarde del 28 de julio de 2019 nunca será olvidada, pues el jefe de Estado remecía al Congreso de la República al proponer adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias.

“He recorrido el país de punta a punta en el último año y debo ser claro, no hay lugar en el Perú donde no haya recibido el reclamo de: “Presidente, cierre el Congreso”. ¿Alguien podría creer que esto es una simple coincidencia? Con la representatividad colapsada, fruto de la crisis política, hoy los peruanos no se sienten representados; por lo que debemos, señores congresistas, hacernos cargo de esta realidad”, con estas palabras, Vizcarra empezaba a alertar a los parlamentarios aquel 28 de julio.

“Como todos saben, la demanda ciudadana de disolución del Congreso es contundente; y considerando que la confianza solicitada por las reformas ha sido aprobada solo de palabra y denegada en los hechos, he decidido como consecuencia de ello poner nuevamente por encima de todo los intereses del Perú”.

“Hoy, propongo a este Parlamento quizás su mayor reto en todo el período congresal, y les exhorto hacernos cargo de esta realidad teniendo un acto de dignidad y de reivindicación por el país. Por todo lo mencionado, propongo una salida a esta crisis institucional. Presento al Congreso una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, que implica el recorte del mandato congresal al 28 de julio de 2020”, con estas terminaba por sorprender a los “padres de la patria”.

“De igual modo, en esta reforma también se solicita el recorte del mandato presidencial a la misma fecha. La voz del pueblo peruano tiene que ser escuchada. Por eso, esta reforma constitucional deberá ser ratificada mediante referéndum. Esta solicitud la hago dentro del marco y respeto irrestricto a la Constitución Política del Perú. El Perú reclama a gritos un nuevo comienzo. Los peruanos deben poder elegir su destino para dar paso al Perú del Bicentenario. Con esta acción se reforzarán los cimientos de la República, aunque ello implique que todos nos tengamos que ir. Señores congresistas, ¡el Perú primero!”, agregaba seguro el presidente Vizcarra.

Esta propuesta no fue del agrado de los congresistas, quienes despidieron al jefe de Estado en medio de pifias en el Hemiciclo.

Días después se hizo una encuesta de opinión pública, donde se conoció que la ciudadanía respaldaba mayoritariamente la medida con el lema “que se vayan todos”.

Esta propuesta marcó el alejamiento de la vicepresidenta Mercedes Aráoz, que se enteró del proyecto durante el Mensaje a la Nación.