Pilar Mazzetti: "Las cifras se siguen incrementando y se van a seguir subiendo"

La titular del Ministerio de Salud (Minsa), Pilar Mazzetti, señaló que las cifras de los casos de coronavirus en Perú van a seguir aumentando, pese a los esfuerzos del Gobierno.

La ministra de Salud, antes de partir con una comitiva del Ejecutiva a Arequipa, una de las regiones intervenidas por el aumento de casos de COVID-19, manifestó que esta medida sea aplicada de manera general a todo el país.

"Las cifras se siguen incrementando y se van a seguir incrementando. Los peruanos tenemos que aprender que nuestra vida ha cambiado, que nuestro país ya no es lo que era antes y que todos tenemos que colaborar porque en el mundo no hay un país que no haya sido dañado y no hay sistema de salud que resista. Donde sea necesario haremos las intervenciones que sean necesarias, pero lo más importante es que aprendamos. ¿Vamos a intervenir 80 regiones? Discúlpenme, pero no es así. Cuando se interviene una región, las otras han reaccionado y se han puesto a nivel", declaró a los medios.

Pilar Mazzetti anuncia que "en 15 días estará lista la prueba molecular rápida producida en Perú"

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler comunicó que Perú dispondrá en 15 días de su propia prueba molecular rápida para el diagnóstico del coronavirus, lo que permitirá identificar más tempranamente a las personas contagiadas con COVID-19.

La doctora Mazzetti indicó que el Instituto Nacional de Salud (INS) le informó que tiene avanzada la investigación y que en dos semanas se podrán emplear las pruebas moleculares rápidas de coronavirus.

“Es un orgullo ver los resultados del ingenio peruano. La prueba molecular rápida podrá detectar las partículas del virus sin necesidad de realizar todo un proceso que demora la obtención de resultados. El INS está avanzando y será de gran ayuda para la vigilancia del virus”, afirmó la titular del Minsa en Canal N.