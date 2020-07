Pilar Mazzetti: Vacuna contra COVID-19 llegaría al Perú a mediados del próximo año

Pilar Mazzetti, ministra de Salud, aseguró que aún es precipitado decir que la vacuna contra la COVID-19 llegará a nuestro país durante el primer trimestre del próximo año. Es por eso, que consideró que este fármaco estaría vigente a mediados del 2021, de acuerdo a estimaciones.

“No creo que sea (durante el primer trimestre del próximo año), o sea, eso ya depende de la suerte, pero en términos generales y por lo que vemos hasta ahora todo puede cambiar, porque a mí me dieron un estetoscopio y un martillo de reflejo porque soy neuróloga, pero bola de cristal no me dieron y es un poco precipitado (pensar en) el primer trimestre, muy probablemente va a ser a mediados o (avanzado) el otro año”, indicó durante una entrevista con Canal N.

¿Quiénes serán los primeros en recibir la vacuna contra la COVID-19?

La titular de salud fue muy enfática al expresar que una vez llegada la vacuna en nuestro país, primero será aplicada al personal salud, bomberos, policías, posteriormente continuarán con la población vulnerable.

“Siempre hay estrategias en la parte de vacunación, primero se tiene que hacer a todos los que hacen el combate, que somos todos los de salud y los asociados a la salud, tanta gente heroica de nuestras Fuerzas Armadas y policiales que hemos visto. Los de Indeci, los bomberos, los serenos, personal de limpieza”, precisó.

“Un segundo momento son las personas vulnerables que se define de acuerdo con el virus, que serían los adultos mayores (este grupo no será el más numeroso, pero tiene un riesgo de mortalidad 8 veces por encima del promedio) y así hay toda una metodología para seguir hablando de vacunación”, añadió la ministra.

Peruanos crean pruebas moleculares

La ministra de salud, también señaló que en 15 días, estarían listas las pruebas moleculares que están siendo creadas por peruanos. Asimismo expresó que las pruebas moleculares y la rápidas no detectan 100% el virus.

“Ninguna prueba es el 100% (segura), ni siquiera la prueba molecular porque ya les he dicho que en salud uno más uno no es dos ya que vemos seres humanos y esto es cambiante. Si yo hago la prueba molecular en un laboratorio, tomo una lámina, pongo una partícula del virus y aplico la PCR 100% de detección de virus, pero una cosa es una laminita y otra es la garganta y secreción”, enfatizó Mazzetti.

“Afortunadamente en el Perú tenemos varios desarrollos: los ventiladores que se están haciendo en las universidades, en la Marina. Las pruebas que se está haciendo en el país, en realidad son un ingenio en la forma de cómo detectar una partícula”, puntualizó.