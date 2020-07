Ciro Maguiña a autoridades regionales: "El coronavirus no se combate con amistades"

La preocupación de los médicos en Perú por la pandemia del coronavirus es inmensa; sobre todo por el reciente incremento en la cifras de contagiados y fallecidos a causa de la COVID-19. Actualmente, Arequipa es considerada como una de las regiones más afectadas.

"Este brote no ha concluido. Depende mucho del comportamiento de la población. Por lo tanto, no es correcto hablar de rebrote mientras no hemos culminado esta primera ola", precisó el médico Ciro Maguiña en entrevista con ATV+.

En otro momento, el vicedecano del Colegio Médico del Perú criticó la pasividad de las autoridades regionales y de su mala gestión en la lucha contra la COVID-19.

"Manejamos el escenario día a día, sabemos las necesidades. Cuando alguien discrepa, dicen no me conviene. Hay un tema de no contratar a los expertos (...) Convocan a gente inexperta o gente que no sabe de gestión en grandes temas. No convocan a gente de la región que realmente sabe; por ejemplo, los grandes epidemiólogos, que son los que conocen los brotes", manifestó el médico.

En ese sentido, Ciro Maguiña criticó el hecho de que en este tipo de lucha se tienen que olvidar los colores partidarios y se debe convocar a profesionales que realmente hagan un buen trabajo.

"Convocan por cuestiones políticos y partidarias. Hay temas técnicos y de amistades (...) Acá no se combate con amistades, sino con la mejor gente que hay en la región. Eso es lo que ha pasado en muchos comandos", aseguró el médico.

Finalmente, Maguiña precisó que la mayoría de comandos COVID-19 han fracasado, porque no han trabajado de forma unitaria con los mejores líderes y técnicos.