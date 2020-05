¿Selena Gomez se rapó el cabello al mismo estilo que Britney Spears?

Selena Gómez a lo largo de su carrera se ha realizado diversos looks y cortes de cabello para renovar su imagen, pero sin perder su estilo. A la fecha la cantante jamás ha optado por un radical cambio de look a diferencia de Miley Cyrus o Britney Spears.

Sin embargo, recientemente circuló una instantánea en Instagram en la que aparecía con el pelo rapado al mismo estilo que la intérprete de ‘Toxic’.

¿Cómo se veía Selena Gómez con su nuevo look?

Recientemente Selena había compartido una imagen en la que enseñaba su cabello despeinado y al natural, casi como si recién se hubiera despertado, o al menos esa era la impresión que quiso dar. No obstante, en su último look no prescindió de su aliado el maquillaje, aunque de forma muy sutil y sencilla.

Hace muchos años Britney Spears se rapó el pelo porque atravesaba momentos complicados en su vida. ¿Selena Gomez se habrá desprendido de bob midi para dar pase a un rapado de cuarentena? Recordemos que una ola de celebridades comenzaron a compartir sus nuevo looks en el que el tinte rosa fue uno de los favoritos, sino pregúntenle a Dua Lipa quien se pintó el pelo por tercera vez.

Luego que la fotografía se hiciera viral y generara mucho revuelo entre sus fans, se reveló que la aclamada imagen había sido editada por una usuaria de Twitter quien hizo gala de sus habilidades en Photoshop. Al parecer hay quienes aprovechan su tiempo de confinamiento para mejorar su manejo en esta herramienta de edición y lo demuestran de esta manera. ¿Y tú te animarías a raparte el cabello?