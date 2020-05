Enfermera rusa sorprende al atender pacientes en bikini bajo su traje protector

Otro singular hecho nos deja el paso del coronavirus por el mundo. En Rusia, una enfermera del Hospital Clínico Regional de Tula, ubicada al sur de Moscú, se volvió viral gracias a que fue fotografiada en bikini mientras atendía a sus pacientes en el mencionado nosocomio.

La imagen, viralizada por un medio ruso de Tula, muestra como la doctora, pese a usar una prenda de baño, cumple con las medidas sanitarias reglamentarias para entender a posibles casos de COVID-19.

Según el medio RT, la enfermera decidió usar el bikini bajo su traje impermeable protector para aplacar el intenso calor que se siente en tierras rusas. Sin embargo, no se percató que la transparencia de su atuendo iba a permitir que sus compañeros y los pacientes puedan ver su singular atuendo.

Dura sanción

Aunque a los pacientes no parecía importarles el atuendo atrevido, y no pudieron resistirse a echar un vistazo a la enfermera, las reprimendas no se hicieron esperar por parte de las autoridades.

Transcendió que el Ministerio de Salud ruso sancionó a la mujer por “violar los requisitos de vestimenta” del centro hospitalario. Los controles sobre el uso de prendas apropiadas para cumplir con su labor se intensificaron por parte de las autoridades.

"Se recordó a los empleados la necesidad de cumplir con los requisitos de vestimenta y apariencia sanitaria", dijo el ministerio.

No obstante, los usuarios en redes sociales se pusieron a favor del accionar de la enfermera. Al punto de llenarla de elogios y palabras motivadoras.

“¡Bien hecho por ella! Y el hecho de que arriesga su vida, ¡nadie le agradece por eso! Y cuando se trata de una reprimenda, ¡aquí estás!”, escribió un cibernauta en Twitter.