Policía con COVID-19 denuncia nefasta atención recibida en clínica Maison de Santé | VÍDEO

Postrado en una cama, un policía con coronavirus denunció, a través de un vídeo, que no recibía los cuidados necesarios ni mucho menos las medicinas para tratar su mal en una conocida clínica de Cercado de Lima.

En las imágenes, el agente PNP, internado en la clínica Maison de Santé, le implora al ministro del Interior, Gastón Rodríguez, que luchen por la vida de todos sus compañeros y sean trasladados a otros centros de salud.

“En la clínica Maison de Santé la atención es pésima, no se acuerdan de las medicinas. Ordenaron que traigan en la mañana un balón de oxígeno, pero solo me dieron un periódico. Esa es la tristeza que siento al ver a mis colegas luchando por su vida”, relata el policía.

Además, el agente denunció que, tras luchar en la primera línea de batalla contra el nuevo coronavirus, ahora necesita de la ayuda del MINTER para sobrevivir.

“No saben esto porque no están acá, sáquenos de este lugar. Llévenos donde nos quieran y valoren, donde podamos luchar dignamente hasta el final. No puedo caminar o hablar mucho porque me agito, pido mis medicinas y nada, pido auxilio al personal médico y nada, no me hacen caso. Pero en la sala de prevención los doctores se ríen, parece un circo”, continua.

Horas más tarde de publicada la denuncia en redes sociales, se dio a conocer que el agente policial recibió la orden de traslado al hospital geriátrico de la PNP, en San Miguel. Sin embargo, este vídeo evidencia que como él, hay decenas de policías que no están recibiendo los cuidados necesarios para sobrevivir al COVID-19.