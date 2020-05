Sociedad Peruana de Medicina Intensiva: "No estamos permitiendo a ancianos en UCI"

Los miles de contagios de coronavirus en Perú, han ocasionados que varios hospitales de Lima colapsen. Según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), la cantidad de infectados ascendió a 88.541 a nivel nacional y la capital es la región con mayores casos de COVID-19 con 57.473, una alarmante cifra que cada día va en aumento pese al estado de emergencia obligatorio.

No hay camas en UCI

Debido a este panorama, el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, explicó que los médicos de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) han entrado en un dilema ético de tener que elegir a pacientes con un potencial recuperable, pese a que el gobierno confirmó que hay 196 camas disponibles.

“Las camas UCI, como las denominamos y que está siendo manejadas por médicos intensivistas, están el tope, no hay ninguna capacidad de tener una cama libre como para esperar a un paciente. Cuando el paciente se va de alta o fallece, hay una rotación inmediata de esa cama. Hay una larga lista de pacientes que pugnan por ingresar y, ojo, ya estamos en la fase de selección. Eso es lo que nos preocupa a nosotros”, declaró Valverde en entrevista con el diario Correo.

“Si tú me dices que hay una cama libre porque el paciente salió de alta o falleció, esa cama la voy a tener que definir frente a un conjunto de 10 pacientes, que pueden ser de edad mediana adulta o adultos mayores. Lo que ya no estamos permitiendo es que ingresen adultos mayores a las UCI, porque su pronóstico de recuperación es bastante bajo frente a un adulto joven, y también por el riesgo de morbilidad que tienen. No es que cada paciente tenga la oportunidad de llegar a UCI, ya no tenemos esa disponibilidad, ahora somos más selectivos. Estamos buscando pacientes que, potencialmente, sean más recuperables que otros”, agregó.

El pasado viernes 15 de mayo, Jesús Valverde, renunció al comité de expertos COVID-19 por las declaraciones del ministro de Salud Víctor Zamora y por el apoyo insuficiente del Ministerio de Salud (Minsa) hacia los doctores.

