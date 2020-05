Coronavirus: Patean y empujan de un bus a una mujer por no usar mascarilla [VÍDEO]

En Brasil, una escena se ha viralizado en las redes sociales y ha generado polémica. Se trata de un grupo de personas que usaron la violencia contra una mujer que no usaba mascarilla en plena pandemia que afronta el mundo entero.

En el país que lidera los casos de coronavirus (Covid-19) en Latinoamérica, un grupo de pasajeros retiraron a empujones del vehículo de transporte a una mujer que no usaba mascarilla. Uno de los pasajeros registró con su celular el descontento de los demás, al ver a la señora sin ninguna medida de protección.

Pero como se puede ver en las imágenes, la mujer se negó y se aferró a los tubos del bus por lo que un hombre recurrió a una actitud mucho más violenta y la agarró a patadas.

El hecho ha indignado a los usuarios, quienes comentario que a pesar de que la mujer cometía una falta, el sujeto no debió actuar de esa manera.

Cabe indicar que en Brasil, el coronavirus ha matado a unas 8 mil 500 personas y se ha convertido en la sexta nación del mundo con más decesos.

Estação 🚉 Pirajá mata escura mulher 👩 entrou no ônibus 🚌 sem máscara 😷 e com tosse mudança do clima.

Veja pânico em Salvador @jairbolsonaro pic.twitter.com/Pdt34AW21K