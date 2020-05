¡A latigazos! Ukukus castigarán a quienes no cumplan con aislamiento social en Cusco

Las autoridades del distrito de San Jerónimo tuvieron la idea de crear el “Escuadrón de Ukukus” (personaje andino que representa la disciplina y la autoridad) para que propinen latigazos a todo ciudadano cuzqueño que no use mascarilla, no respete el distanciamiento ni el asilamiento necesario para frenar los contagios de Covid-19.

Estos ukukus participan en actividades tradicionales y su integración al equipo de patrullaje de PNP y Fuerzas Armadas de Cusco no es improvisada, sino que cuenta con un plan operativo, que concibe la visita de los lugares más concurridos de la zona, como los mercados y centros de abastos, señaló el caporal o jefe de este grupo.

"Ya que no le hacen caso a la Policía, harán caso a nuestro zurriago (chicote), nosotros sólo buscamos lo mejor para la población, pero a veces la gente no entiende sobre normas, nosotros les haremos entrar en razón", acotó.

Albert Arenas, alcalde de San Jerónimo, indicó que esta iniciativa busca aprovechar la consideración y cariño que las personas guardan por este personaje mítico, resaltando que sus intervenciones se harán en el marco del respeto y cortesía, siempre con una chispa de picardía, propia de esta figura.

Hasta el momento, son 12 los ukukus que salieron a las calles de San Jerónimo, si el efecto en los vecinos es favorable, se implementarían más vigilantes andinos en distintas arterias y plazas. De momento el proyecto fue tomado a bien por los pobladores, que entre risas, hacen caso a las indicaciones y advertencias de los ukukus.

