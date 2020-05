COVID-19: Al menos 10 mercados de Lima fueron identificados como focos de contagio [VÍDEO]

El ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, sostuvo hoy que se han identificado en Lima 10 grandes mercados como foco de contagios de coronavirus, los mismos que serán intervenidos para garantizar la salud de la población.

“Se han identificado 10 mercados que son foco de contagios, focos de calor, están definidos, estamos haciendo operativos en adelante, la idea es que todos los mercados, los grandes y pequeños, cumplan con las medias de seguridad al 100%”, refirió.

Indicó que el mercado de Caquetá, en San Martín de Porras, y el mercado San Felipe, en Surquillo, los dos primero intervenidos, deben adaptarse a las normas para reabrir sus puertas, tras haber sido detectados varios contagiados entre los comerciantes.

“No se puede abrir como si nada, al contrario, no podemos dejar de lado la vida de las personas no se puede tener mercados con la aglomeración de personas cuando hay medidas que, por desidia la gente, no cumple”, apuntó.

Alcaldes deben supervisar a mercados

Precisó que los alcaldes son los encargados de hacer cumplir los lineamientos para contener los contagios en los mercados, como controlar el aforo de los usuarios, establecer puntos de entrada y salida, medir la temperatura y supervisar el lavado de manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento de un metro dentro de los centros de abasto.

Montenegro pidió también que se deba evitar en lo posible el ingreso a los mercados de personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas y los niños.

En ese sentido, exhortó a los alcaldes a generar un grado de responsabilizad para reducir el riesgo de contagio del virus implementando los lineamientos de seguridad, así como a la ciudadanía, a cuidar su vida y de las personas de su entorno.

En los mercados cerrados como Caquetá y San Felipe, precisó que se hará un reordenamiento y redistribución interna para garantizar que el manejo de estos centros de abasto sea el más adecuado.

Recordó que en el mercado de Caquetá se ha detectado el 20% de comerciantes contagiados por coronavirus, mientras que en el mercado de San Felipe los contagios fueron del 40%.

Te recomendamos ver el siguiente vídeo